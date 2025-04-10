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Военное обозрение

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Атомный выбор Дональда Трампа. Ядерная сделка с Ираном снова на горизонте

Атомный выбор Дональда Трампа. Ядерная сделка с Ираном снова на горизонте

Стоит ли ждать немедленного успеха от переговоров США и Ирана по СВПД.

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