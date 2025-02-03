Ситуация в Курской области на 3 февраля: ожесточенные бои на границе

В приграничных районах Курской области продолжаются интенсивные боевые действия. По данным на утро 3 февраля, линия фронта остаётся без значительных изменений, однако в ряде направлений фиксируются ожесточённые столкновения.
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