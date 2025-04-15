В продаже возникла редчайшая «восьмерка» с кузовом ландоле

Североамериканская компания AlphaCars, торгующая редкими и раритетными автомобилями и мототехникой (в том числе, кстати, и мотоциклами Урал) выставила на продажу автомобиль Lada Samara Bohse Safari Landau 1994 года выпуска.
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