Удар с севера: В войну вступили скандинавы. Ждём атаки на Калининград?

Коська

Я вот чего то не могу понять - ЧЕГО МЫ СТЫДИМСЯ И ПЕРЕД КЕМ??? Мы стыдимся, а кровушка ПРОЛИВАЕТСЯ, и не Джона, а Ванятки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А должно БЫТЬ НАОБОРОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!