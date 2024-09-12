Случилось то, чего многие опасались и ожидали одновременно: страна НАТО вступила в войну с Россией на стороне Украины.
Удар с севера: В войну вступили скандинавы. Ждём атаки на Калининград?
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Владимир Алтайцев
Автор, дроны по Москве прилетели не из Норвегии, а чс территории России - Подмосковье, либо близлежащие области.
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13 час.
Коська
Я вот чего то не могу понять - ЧЕГО МЫ СТЫДИМСЯ И ПЕРЕД КЕМ??? Мы стыдимся, а кровушка ПРОЛИВАЕТСЯ, и не Джона, а Ванятки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А должно БЫТЬ НАОБОРОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
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