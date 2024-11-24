Политик Филиппо обвинил главу МИД Франции в предательстве из-за слов об Украине

Global Look Press/Sebastien Toubon/Keystone Press Agency Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро предателем из-за его заявления о разрешении киевскому режиму бить вглубь России дальнобойными ракетами.
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