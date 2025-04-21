Михаил Мишустин указал на важность расширения страховой защиты сельхозпроизводства

«Следует нарастить агрострахование, чтобы уменьшить потери аграриев из-за любых изменений погоды – заморозков, пожаров, паводков либо засухи», – заявил премьер-министр на заседании Правительства России 18 апреля.
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