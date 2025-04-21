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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Михаил Мишустин указал на важность расширения страховой защиты сельхозпроизводства

Михаил Мишустин указал на важность расширения страховой защиты сельхозпроизводства

«Следует нарастить агрострахование, чтобы уменьшить потери аграриев из-за любых изменений погоды – заморозков, пожаров, паводков либо засухи», – заявил премьер-министр на заседании Правительства России 18 апреля.

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