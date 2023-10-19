Скорость и покрытие стали лучше в столице и 8 районах Хабаровского края

Новое покрытие и улучшенное качество 4G получили жители и гости Хабаровского края. МегаФон увеличил территорию покрытия и скорости мобильного интернета в Хабаровске и в восьми районах края, модернизировав существующую телеком-инфраструктуру.
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