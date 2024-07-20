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Царьград

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"Лошарик" держит в напряжении коллективный Запад. Кто опять выдвинул обвинения русским?

"Лошарик" держит в напряжении коллективный Запад. Кто опять выдвинул обвинения русским?

"Лошарик" - это подводная лодка, практически незаметная для любых радаров. Об этой глубоководной субмарине слагают легенды, именно она держит в напряжении страны коллективного Запада.

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