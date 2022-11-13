Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Херсон и Мариуполь, Фомин и Ходжес, а также "экономика, дебилы!"

Херсон и Мариуполь, Фомин и Ходжес, а также "экономика, дебилы!"

Во первых строках своего письма, разлюбезная Екатерина Матвеевна, хочу сказать вам, что я, конечно, знал, что у нас вместо телевидения какое-то дно, но чтобы настолько…Дальше можете расставить маты по вкусу (я очень стараюсь сдерживаться, честно).

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