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Царьград

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МИД РФ не увидел изменений в санкциях Запада для зерновой сделки

МИД РФ не увидел изменений в санкциях Запада для зерновой сделки

Замглавы МИД России Александр Грушко на ВЭФ заявил, что не видит изменений в позиции Запада по санкциям, которые могли бы возобновить черноморскую зерновую инициативу.

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