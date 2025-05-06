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Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии

Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии

Кандидату в канцлеры ФРГ Фридриху Мерцу не хватило голосов для избрания на эту должность в первом туре выборов.

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Комментарии
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саша пупкин
ООО Ну так отмените выборы))) Или у вас не демократия???)))
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20 час.
А
Александр
Кусок дерьма с бывшей санитаркой роддома отменили результаты выборов в Молдавии, а здесь своего нацика не смогли назначить с первого раунда выборов. Странная логика!
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19 час.
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