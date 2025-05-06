Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии

ООО Ну так отмените выборы))) Или у вас не демократия???)))

А

Александр

Кусок дерьма с бывшей санитаркой роддома отменили результаты выборов в Молдавии, а здесь своего нацика не смогли назначить с первого раунда выборов. Странная логика!