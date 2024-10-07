Доходы в десятки миллионов леев задекларированы через почтовые услуги

Государственная налоговая служба сообщает, что в результате действий, предпринятых в отношении физических лиц за финансовый период 2023 года, 229 налогоплательщиков задекларировали доходы в размере 30,4 млн леев и насчитали подоходный налог в размере 2,71 млн леев.