Доходы в десятки миллионов леев задекларированы через почтовые услуги

Государственная налоговая служба сообщает, что в результате действий, предпринятых в отношении физических лиц за финансовый период 2023 года, 229 налогоплательщиков задекларировали доходы в размере 30,4 млн леев и насчитали подоходный налог в размере 2,71 млн леев.
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