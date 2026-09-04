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Суд в Алтайском крае вернул миллион мужчине, поверившему в выплаты за рождение в СССР

Суд в Алтайском крае вернул миллион мужчине, поверившему в выплаты за рождение в СССР

Алтайский районный суд взыскал с жителя Ярославской области почти миллион рублей, похищенный у пенсионера из Алтайского края.

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