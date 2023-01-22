Александр Роджерс. Нацизм, как инструмент превращения в управляемых зомби

Давайте поговорим о нацизме. По-взрослому. Как идеология нацизм – это пустое место. Сам Гитлер когда-то, комментируя писанину Розенберга, говорил (не публично, но свидетельства сохранились) что-то типа «Там написана полная ахинея, но пипл хавает».