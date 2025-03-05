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Закон, порядок, государство

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Полиция Красноярского края задержала наркогастролера из Еврейской автономной области за попытку сбыта кокаина и гашиша

Полиция Красноярского края задержала наркогастролера из Еврейской автономной области за попытку сбыта кокаина и гашиша

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по краю задержали 21-летнего молодого человека в лесном массиве вблизи посёлка Кедровый после того, как он оборудовал 62 тайника с полимерными пакетиками.

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