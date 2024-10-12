Алаудинов спрогнозировал завершение СВО в 2024 году

Специальная военная операция может завершиться уже в 2024 году, заявил в интервью «Комсомольской правде» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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