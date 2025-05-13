В МИД РФ назвали страны НАТО уничтожителями свободы слова

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Российская сторона выразила резкое недовольство решением пресс-службы НАТО, которая отказала в аккредитации корреспондентам ТАСС и РИА Новости на предстоящую неформальную встречу министров иностранных дел стран альянса.
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