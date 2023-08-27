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Спрос на смартфоны и ноутбуки увеличился

В России увеличился спрос на ноутбуки, смартфоны и оргтехнику. Об этом пишут «Известия». В частности, в июле и в первые недели августа продажи компьютеров в среднем по стране выросли на 20 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

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