Спрос на смартфоны и ноутбуки увеличился

В России увеличился спрос на ноутбуки, смартфоны и оргтехнику. Об этом пишут «Известия». В частности, в июле и в первые недели августа продажи компьютеров в среднем по стране выросли на 20 процентов по сравнению с показателями прошлого года.
В России увеличился спрос на ноутбуки, смартфоны и оргтехнику. Об этом пишут «Известия». В частности, в июле и в первые недели августа продажи компьютеров в среднем по стране выросли на 20 процентов по сравнению с показателями прошлого года.
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