ВС России дронами поразили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» выявили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении и уничтожили его.
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