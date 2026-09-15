ВС России дронами поразили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» выявили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении и уничтожили его.