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  • Alex Nемо
    Это не разбазаривание страны. Это попытка уничтожения исторической памяти народа. Такое уже проделывалось с Россией н...В центре Петербур...
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    Этих чиновников не история города интересует. а деньги и откаты за их так называемую деятельность.В центре Петербур...
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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

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