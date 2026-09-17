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Алонсо о том, превосходит ли «Арсенал» всех в АПЛ: «Рано об этом говорить, впереди еще много матчей. Нельзя воспринимать как должное ни одну игру – у всех будут хорошие и неудачные моменты»

Главный тренер « Челси » Хаби Алонсо считает, что говорить о превосходстве « Арсенала » над остальными командами АПЛ преждевременно.

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