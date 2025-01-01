В России нетрезвых водителей без прав обязали сдавать ДНК

В России с 1 января 2025 года водители, оставившие место ДТП или управляющие машиной в состоянии алкогольного опьянения без прав, обязаны пройти геномную регистрацию, данные которой будут внесены в базы российских правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на вступивший в силу закон.
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