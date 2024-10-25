Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Экипаж танка Т-90А группировки войск «Запад» огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), препятствовавший продвижению штурмовых групп на купянском направлении.
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