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Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Экипаж танка Т-90А группировки войск «Запад» огнем с закрытой огневой позиции (ЗОП) уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), препятствовавший продвижению штурмовых групп на купянском направлении.

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