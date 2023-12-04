Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» проведет несколько мероприятий в столице

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» проводит мероприятия в Москве: 12 декабря 2023 года на площадке Дома народов России (город Москва, переулок Подсосенский, дом 21, строение 1) состоится заключительный этап II Международного конкурса «Лидер народной дипломатии», где в финале встретятся 17 российских и 13 зарубежных участников из Беларуси, Германии, Египта, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Молдовы, ОАЭ, России, Туниса, Узбекистана.