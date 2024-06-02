Древние египтяне пытались удалить опухоль хирургическим путем Максим МорозовРак часто ассоциируется с современными временами, однако исторические медицинские тексты Древнего Египта свидетельствуют о том, что это заболевание было известно уже тогда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии