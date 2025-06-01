Пенкин рассказал, как мошенники заставили его отдать большую сумму денег

Сергей Пенкин отдал аферистам полтора миллиона рублей и чудом не был обобран до нитки. Заслуженный артист России в интервью Лере Кудрявцевой рассказал, что некоторое время назад ему пришло сообщение якобы от коллеги, сообщившего, что через полчаса будет звонить представитель правоохранительных органов.
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