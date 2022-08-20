CNN сообщил о смягчении требований Ирана для восстановления ядерной сделки

Иран отказался от требования отмены санкций Соединенных Штатов против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из основных препятствий на пути восстановления сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Иран отказался от требования отмены санкций Соединенных Штатов против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из основных препятствий на пути восстановления сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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