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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арендовать Маухуба хотят «Крылья», «Махачкала», «Сочи» и клубы из арабских стран. «Динамо» предпочитает продать форварда (Metaratings)

К нападающему «Динамо» Эль-Мехди Маухубу проявляют интерес сразу несколько команд. Ранее появилась информация , что московский клуб выставил марокканского нападающего на трансфер из-за нарушения режима.

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