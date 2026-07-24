PG&E Corporation подтверждает годовой прогноз на 2026 год после сильного II квартала

Калифорнийский энергетический холдинг PG&E Corporation (NYSE: PCG) представил операционные и финансовые результаты за второй квартал и первые шесть месяцев 2026 года, подтверждая способность выполнять ключевые финансовые ориентиры на весь текущий год.
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