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Балашихинского отравителя приговорили к пожизненному заключению

Балашихинского отравителя приговорили к пожизненному заключению

ГСУ СК России по Московской области Суд приговорил балашихинского отравителя Миссюру к пожизненному лишению свободы Анна Кабанова Московский областной суд приговорил «балашихинского отравителя» Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы.

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