О свободе передвижения террористов по России...

Кто там со мной ругался в июне, когда писала, что Азов не военные, а террористы, и писала что укрволчар, натасканных против русских, менять и представлять милыми - нельзя? Поняли или еще не вполне? Поняли к чему приводит симпатия к врагу, заигрывание с ним без разбора и без проверок досье на въезде, в процессе пребывания, и при выезде? Как убивает безответная любовь россиян к украм, и стиль втупую всех их "навпакы" любить - мол,"украинцы всё равно ВСЕ братья и мы им доверяем ВСЕМ.