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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о замене Сперцяну: «Основная цель «Краснодара» – чтобы Кривцов провел целостно весь сезон»

Тренер « Краснодара » Мурад Мусаев высказался о том, насколько Никита Кривцов сможет стать заменой хавбеку Эдуарду Сперцяну , ушедшему в «Аль-Ахли».

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