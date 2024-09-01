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Росгвардия приняла на вооружение новую винтовку АК-12

Росгвардия приняла на вооружение новую винтовку АК-12

Новая винтовка АК-12 встала на вооружение в войсках Росгвардии, бойцы которой в том числе служат в зоне специальной военной операции.

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