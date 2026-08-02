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Журнал «Профиль»

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Удар в нескольких метрах от реактора: БПЛА атаковал ночью Запорожскую АЭС

Удар в нескольких метрах от реактора: БПЛА атаковал ночью Запорожскую АЭС

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что украинский беспилотник ночью 2 августа 2026 года нанес удар в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской АЭС.

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