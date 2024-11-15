Будем знакомы — нумеролог Эдельвина Благова Сегодня в рубрике “Будем знакомы” Эдельвина Благова, нумеролог, астролог, гипнолог, эксперт журнала “Фокус внимания”, автор телеграм-канала “Формула любви” и мы поговорим о нумерологии.