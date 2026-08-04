Отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что после ударов Вооруженных сил России по Одессе и блокировки черноморских портов Украина лишилась всех линий снабжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии