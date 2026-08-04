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FiNE NEWS

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Полковник США заявил о крахе Украины после ударов по Одессе и блокировки портов

Отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что после ударов Вооруженных сил России по Одессе и блокировки черноморских портов Украина лишилась всех линий снабжения.

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