Экс-депутат Рады раскрыл, почему Байден разрешил Киеву наносить удары вглубь РФ

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Life.ru прокомментировал решение президента Джо Байдена разрешить наносить удары дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации.
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