Колумбия: Власти муниципалитета Эль-Тарра, департамент Норте-де-Сантандер, ввели ежевечерний комендантский час с 17:30 до 06:00 (22:30-11:00 по Гринвичу) до 24 октября после того, как 21 октября в результате атаки беспилотника были ранены два мирных жителя на фоне продолжающихся боевых действий между Армией национального освобождения (ELN) и бывшими боевиками FARC возле Университета дель Кататумбо.