1 млрд прослушивай на Spotify! Тэхен свел с ума АРМИ альбомом «Layover» 

АРМИ всего мира всегда восхищались Тэхеном (Taehyung) и тем, насколько работящим он может быть! Парень всегда поражал своими достижениями, но то, что произошло на днях, стало шокирующим даже для привыкших к победам кумира поклонников Ви.
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