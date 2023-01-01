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Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному противостоянию на Украине

Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному противостоянию на Украине

Генсек Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг выступил с утверждением о том, что западным государствам необходимо провести мероприятия по подготовке к крайне долгому противостоянию, которое развернулось на украинских территориях.

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