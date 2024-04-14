В МИД РФ заявили о переносе женевских дискуссий по Закавказью

РФ ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну, так как действия Швейцарии, включая присоединение к санкциям ЕС, идут в разрез с декларируемым государством "нейтралитетом", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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