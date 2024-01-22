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Нескучные технологии

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В Lada могут внедрить мультимедийную систему от Сбера

В Lada могут внедрить мультимедийную систему от Сбера

Автомобили Lada в скором времени могут обзавестись системой мультимедийного оборудования от Сбера. Соответствующее соглашение уже подписано между АвтоВАЗОМ и Сбером на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

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