Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Мария
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ИРИ раздаст разработчикам игр по 15 миллионов рублей

ИРИ раздаст разработчикам игр по 15 миллионов рублей

Тем временем Институт Развития Интернета (ИРИ), известный широкой общественности по запуску игры «Смута», собрался порадовать деньгами небольшие студии.

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