Почему дорожают стоматологические услуги?

Ростом цен на товары и услуги кого-то сложно удивить, однако когда речь заходит о медицине, пациенты все еще не могут скрыть неподдельного негодования по поводу стоимости услуг на восстановление здоровья.
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