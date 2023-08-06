Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира.
Всемирный банк включил Россию в топ-5 экономик мира впереди Германии и всей Европы
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Нам-то какой прок от включения России всемирным банком в 5-ку экономик Мира, как были колонией так и остались ей.Если газа и нефти не будет,где Россия окажется? Правильно в районе беднейших стран 3-го Мира.Свое машиностроение, лесоперерабатывающий комплекс и другие важные отрасли в развале. А цифры для сравнения у Китая-31; у США-23;,а у России-5 и есть тенденция к снижению, т.к. Мир сделал большие запасы нефти и газа. Радоваться не чем, плакать хочется от такой экономики.
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11 час.
АМ
Алиса Майская
Дальше своего носа не пробовали смотреть?
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8 час.
essa5mailru Конкин
Если нас хвалят враги, значит грядет полная жопа! Ну, не может Силуанов с Набиуллиной, вывести нашу экономику - хотя-бы как при СССР!
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6 час.
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