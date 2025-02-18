Путин предложил зарубежным партнерам помочь с ремонтом атакованной ВСУ КТК

Президент РФ Владимир Путин предложил зарубежным партнерам помочь России с ремонтом атакованной дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.
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