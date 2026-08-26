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Mercedes расследует загадочное ухудшение машины Антонелли

Mercedes расследует загадочное ухудшение машины АнтонеллиLAT Images / MercedesЛидер чемпионата Кими Антонелли начал Гран При Нидерландов с темпом, позволявшим бороться за победу, но к концу гонки его Mercedes W17 потеряла скорость.

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