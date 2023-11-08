Танкисты рассказали о работе "летающих танков" в зоне спецоперации

Танки Т-80БВ, которые называют "летающими", отлично показали себя в зоне спецоперации по защите Донбасса, рассказал в беседе с РИА Новости командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Пятый.
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