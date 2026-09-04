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Daily Storm

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Центр Москвы перекроют на выходных из-за фестивалей и парада трамваев

Центр Москвы перекроют на выходных из-за фестивалей и парада трамваев

Водителям советуют пользоваться навигаторами: ограничения затронут набережные, мосты и ключевые проспекты столицыВ ближайшие выходные, с 4 по 6 сентября, в Москве пройдет серия массовых мероприятий, что потребует временного перекрытия движения на многих центральных магистралях.

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