«Ты не понимаешь, с кем связался!»: Киргиз напал с отверткой на парня. Помогли «Добрые» русские ребята

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Комментарии
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Алекс Сэм
И опять инародец если их всех выслать гораздо безопаснее будет на улицах.
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23 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Народ уже на грани! Ослоебы уже генералов убивают, особо ценных спецов для победы в СВО! И опять болтовня! Люди! Русские!
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22 час.
vagas Karlito
Русские люди должны понимать что при возникновении подобных инцидентов проходить мимо нельзя и отворачиваться! Ибо завтра   ты сам можешь быть пострадавшим и тебе станет невыносимо обидно , что тебе  из СВОИХ никто не помог!
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22 час.

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