«Ты не понимаешь, с кем связался!»: Киргиз напал с отверткой на парня. Помогли «Добрые» русские ребята

И опять инародец если их всех выслать гораздо безопаснее будет на улицах.

Народ уже на грани! Ослоебы уже генералов убивают, особо ценных спецов для победы в СВО! И опять болтовня! Люди! Русские!

vagas Karlito

Русские люди должны понимать что при возникновении подобных инцидентов проходить мимо нельзя и отворачиваться! Ибо завтра ты сам можешь быть пострадавшим и тебе станет невыносимо обидно , что тебе из СВОИХ никто не помог!